Morgan si rifiuta di partecipare al Grande Fratello Vip

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è alle porte. Da giorni si susseguono varie indiscrezioni su quali sono i partecipanti al reality e, soprattutto, su chi ha rifiutato. Tra questi ultimi c'è Morgan. Il cantante avrebbe detto no a una consistente somma di denaro, nonostante la sua condizione economica non sia delle migliori.

Secondo i magazine di gossip, l'ex Bluvertigo sarebbe dovuto entrare nella casa più spiata d'Italia insieme all'ex Asia Argento. Tra i due nel tempo ci sono stati molti battibecchi, che sarebbero sicuramente proseguiti al GF, ma purtroppo il pubblico non li vedrà. Anche Asia avrebbe rifiutato di partecipare al reality.

Morgan ha detto di no per continuare a lavorare su altri progetti, più consoni alla sua vena artistica. Tra poco, infatti, uscirà un Audiolibro con canzoni e materiale inedito. Inoltre, il cantante vorrebbe avere un programma di divulgazione musicale tutto per sé. Chissà se ci riuscirà.