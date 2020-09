Silvia Provvedi: il fidanzato Giorgio le scrive dal carcere per l'anniversario

Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano hanno festeggiato due anni d'amore. Giorgio si trova in carcere, dopo una retata anti 'ndrangheta avvenuta lo scorso 25 giugno e Silvia a Milano con la figlia Nicole, venuta al mondo poco prima dell'arresto.

Ma De Stefano ha trovato il modo per stare vicino alla sua Silvia, con una romanticissima lettera, che la Provvedi ha mostrato nel suo profilo Instagram. "Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio con dentro il nostro nome" si legge nella lettera, ossia le frasi di La Notte di Arisa: "Stringiti forte a me così non ho paura mai. Grazie di esistere, buon anniversario vita mia."

E Silvia, commossa, ha commentato: "Due anni di noi, più forti di prima."

Giorgio e Silvia stanno insieme dal 2018, dopo l'addio della Provvedi a Fabrizio Corona. Durante la partecipazione delle Donatella al GF VIP, Silvia parlava del fidanzato utilizzando il nomignolo "Malefix".

"Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini" aveva dichiarato Silvia, dopo l'arresto del compagno: "Perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt'ora. Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza."