Arisa e la rivelazione sui ritocchini

Apparire più belle, con l'aiuto del bisturi è una cosa abbastanza comune. Soprattutto tra le celebrità. C'è, però, chi si pente dei ritocchini e fa coming out. Tra questi c'è anche Arisa che, in una recente intervista, ha ammesso di ave ceduto al chirurgo plastico, ma se tornasse indietro non lo rifarebbe. Ecco cosa ha dichiarato: "L’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alla labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più. Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram".

Oggi la cantante genovese vuole dare un'immagine di sé più sbarazzina e libera. Vuole apparire al naturale in tutta la sua bellezza spontanea, ed è per questo che ha voluto lanciare un messaggio universale: amatevi per quello che siete. "Purtroppo sui social vince l’apparenza, pure se è finta. Se metto una mia foto con i capelli rasati ho mille like, se posto una con la parrucca ne becco 20 mila", ha aggiunto l'artista.