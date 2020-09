Emis Killa e Jake la Furia: nel loro album ci sono anche Salmo e Fabri Fibra

Manca poco all'uscita del primo album nato dalla collaborazione di Emis Killa e Jake La Furia: "17" sarà disponibile dal prossimo 18 settembre.

Intanto i due artisti non hanno fatto mancare le anticipazioni ai fan, svelando giorno dopo giorno la tracklist e le collaborazioni.

Sono numerosi, infatti, i grandi nomi della scena rap e hip hop italiana che hanno preso parte al progetto dei due artisti. Gli ultimi svelati solo poche ore fa sono quelli di Salmo e Fabri Fibra, che hanno partecipato insieme nella traccia "Sparami".

Salmo presenta Emis Killa come di una vecchia conoscenza, apprezzata a livello professionale ed umano.

Introducendo Fabri Fibra, Emis Killa dice che è il primo rapper che abbia mai ascoltato, rivelando di essere stato affascinato dal suo stile, fonte di ispirazione, e racconta di aver imparato dai suoi brani "che col rap si poteva dire davvero qualsiasi cosa, senza filtri e senza censure".

Per gli altri brani, "17" vanta le collaborazioni di Lazza in "No Insta" e "Amici miei", di Massimo Pericolo special guest nella traccia "L'ultima volta" e Tedua in "Cowboy".

(Credits photo: Instagram/emis_killa)