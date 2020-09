Taylor Swift regala una copertina ricamata a mano alla figlia di Katy Perry

Il 26 agosto è nata Daisy Dove Bloom, la prima figlia di Katy Perry e Orlando Bloom. In un momento difficile come questo esistono ancora le belle notizie. La piccola ha già tanti ammiratori: tra questi c'è anche Taylor Swift, amica della cantante di "I Kissed a Girl". Per il nuovo arrivo, Taylor ha fatto recapitare a casa Bloom una copertina fatta a mano color rosa pesco, con la scritta "Baby Bloom", insieme a una lettera indirizzata ai genitori e alla piccola.

A svelarlo è stata la stessa Perry, che ha condiviso sui social le foto del dolcissimo regalo. "La signorina [Daisy] adora la sua coperta ricamata a mano da miss @taylorswift".

Tra le due c'è una profonda amicizia, anche se sono state protagoniste di una brutta lite - ormai risolta - iniziata nel 2014 quando Taylor ha accusato Katy di aver rubato tre dei suoi ballerini di supporto per il suo tour. La copertina è la dimostrazione che hanno sotterrato l'ascia di guerra.

La bambina è stata presentata al pubblico tramite l'Unicef, di cui i genitori sono ambasciatori e, nel condividere il lieto evento, i due hanno spinto tutti a fare una donazione per i bambini meno fortunati.