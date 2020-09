“Tra te e il mare” di Laura Pausini festeggia 20 anni

Oggi Laura Pausini festeggia il ventesimo anniversario dell’uscita del suo quinto disco, “Tra te e il mare”, pubblicato il 15 settembre del 2000. Con 500mila copie vendute solo in Italia, questo è uno degli album della cantante che hanno ottenuto più successo, anche in Spagna e America Latina, dove è stato lanciato qualche giorno prima che nel nostro Paese.

“Tra te e il mare” contiene 14 tracce ed è stato presentato poche settimane prima della sua pubblicazione con l’uscita della title track composta per Laura dall’amico e collega Biagio Antonacci.

Per l’artista è stato un album che ha segnato una svolta nella sua carriera, perché i testi hanno visto un progressivo abbandono delle tematiche adolescenziali affrontate nei primi dischi per abbracciare temi più universali e maturi. Nella tracklist spicca “Viaggio con te”, brano che Laura ha scritto insieme al padre Fabrizio al quale è anche dedicato.

Il disco è stato prodotto dalla stessa Pausini con KC Porter, Dado Parisini, Celso Valli e Alfredo Cerruti; in Italia ha ottenuto quattro dischi di platino, mentre in Svizzera, in Spagna e negli Stati Uniti ne ha ottenuto uno per ciascun Paese. Oltre alla title track, l’album contiene canzoni diventate poi delle hit come “Il mio sbaglio più grande” e “Volevo dirti che ti amo”.