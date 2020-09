Per Chiara di Paola&Chiara il tempo si è fermato, anzi... è tornato indietro

Sbarazzina, simpatica e sempre sorridente. È così che ricordiamo Chiara Iezzi, del duo Paola&Chiara. Insieme alla sorella, ha lanciato hit come "Vamos A Bailar", "Viva el Amor" e "Festival", e ha fatto impazzire moltissimi fan. Oggi ha abbandonato la carriera di cantante ed è diventata un'attrice al 100%.

Quello che stupisce, oltre alla sua innata resilienza, è la bellezza che oggi mostra fiera a tutti i suoi follower sui social. Chiara ha 47 anni, ma ne dimostra almeno 20 di meno. Le sue foto parlano chiaro e il suo pubblico impazzisce per ogni scatto che pubblica. "Sembri una figlia di Angelina Jolie… Per te il tempo va al contrario", si legge in un commento. Qualcuno maligna e pensa sia tutto merito dei ritocchini e di Photoshop. Fatto sta che l'ex cantante è davvero in splendida forma e sembra davvero ringiovanita.

Ecco alcune sue fotografie odierne.