"Morositas" è il nuovo singolo di Federica Carta ft. Random

Federica Carta ha annunciato l'uscita del suo nuovo singolo, "Morositas". Il brano sarà disponibile per l'ascolto il 18 settembre prossimo ed è stato realizzato in collaborazione con Random, il rapper doppio di platino per "Chiasso". Continuano, quindi, i featuring della cantante con artisti di spicco della scena rap. Il precedente è con Chadia Rodriguez per il brano "Bella così".

Federica ha postato sui social una foto che la ritrae insieme a Random e svela in anteprima la cover della canzone. Ecco il post.

"Morositas" parla della fine di un amore, del dolore, dell'impotenza, della perdita di equilibrio. Un viaggio all'interno di ognuno di noi, quando l'unica consolazione è mangiare in continuazione caramelle. Quando il pacchetto finisce, forse si avrà la forza di reagire.