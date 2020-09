Fausto Leali rischia l'espulsione dal GF Vip per un presunto elogio a Mussolini

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata solo da poche ore e i colpi di scena nella casa più spiata d'Italia sono stati già tantissimi.

Dall'uscita improvvisa di Flavia Vento, che non ha resistito alla nostalgia dei suoi sette cani, ai sintomi influenzali sospetti di Tommaso Zorzi, che lo hanno costretto ad uscire temporaneamente per le cure, senza dimenticare il nudo inaspettato di Patrizia De Blanck.

L'ultimo episodio, però, ha scatenato la polemica e riguarda un'affermazione di Fausto Leali che, secondo i social, avrebbe elogiato il Duce. Benché non vi siano video che possano testimoniare la cosa, secondo gli utenti di Twitter il cantautore 75enne avrebbe dichiarato: “Mussolini? Ha fatto delle cose per l’umanità, per le pensioni, le cose… Poi è andato con Hitler. Hitler nella storia era un fan di Mussolini” e poi avrebbe aggiunto: “Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata. Prendiamo ad esempio Mussolini, ha fatto delle cose strepitose”. E l'affermazione avrebbe anche ricevuto il sostegno di Patrizia De Blanck, che avrebbe risposto: “Sì, sì, è vero”.

L'episodio ha letteralmente scatenato i social e ora molti utenti stanno chiedendo a gran voce la squalifica del concorrente dal programma. E non sarebbe la prima volta che un concorrente è protagonista di uno scivolone di questo tipo. Nelle scorse edizioni Clizia Incorvaia era stata espulsa per aver detto "Sei un Buscetta” e Pupo era stato richiamato per aver tirato in ballo il Duce riferendosi ad Alfonso Signorini.

