Katy Perry, minacciata da uno stalker, ottiene la protezione legale

Katy Perry, dopo essere stata minacciata per mesi da uno stalker, ha finalmente ottenuto la protezione legale, ma si tratta soltanto di un provvedimento temporaneo.

Secondo quanto raccontato dal portale americano TMZ, da mesi il 38enne William Terry commentava in maniera ossessiva i post social della cantante, senza risparmiarle espliciti riferimenti sessuali e arrivando persino a minacciare di morte lei e il suo compagno (e promesso sposo), l'attore Orlando Bloom.

Le cose sono peggiorate con il passare del tempo, tanto che l'uomo avrebbe anche tentato di introdursi nella casa della coppia a Beverly Hills scavalcando la recinzione. Per fortuna il malintenzionato è stato fermato dalla sicurezza e arrestato (anche se è stato rilasciato subito dopo).

Katy ha denunciato l'accaduto, portando in tribunale tutte le prove in suo possesso, commenti e minacce comprese. E dopo un periodo piuttosto lungo di attesa, ora ha finalmente ottenuto un primo risultato: il 38enne è stato raggiunto da un ordine restrittivo della durata di un mese. Trascorso questo tempo, ci sarà una nuova udienza. Ma almeno, in questo periodo, i due neo-genitori potranno stare più tranquilli.

