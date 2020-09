È boom di vinili: nel 2020 hanno superato i CD nelle vendite

I vinili sono più appetibili dei CD. A dirlo non siamo noi, ma le vendite che il settore ha registrato nella prima metà del 2020. Secondo il report pubblicato da RIAA (Recording Industry Association of America), il mercato dei vinili è cresciuto del 5,6%. Questo dato deve essere messo in relazione all'emergenza Covid-19 e al calo generale del prodotto musicale fisico.

Un interesse in continuo aumento, tanto che le vendite di vinili hanno superato quelle dei CD: era dagli anni '80 che non succedeva una cosa del genere. Scendiamo nel dettaglio: i vinili hanno totalizzato 200 milioni di euro di ricavi, mentre i CD circa 110 milioni di euro.

In prima fila però ci sono le vendite digitali. Grazie allo streaming, infatti, il settore è riuscito a far fronte alle restrizioni della pandemia e ha tenuto a galla il settore. Consideriamo che solo il digitale detiene da solo l'85% del valore totale del mercato (lo scorso anno era dell'80%).