Noel Gallagher: "La mascherina? Io scelgo di non indossarla"

Anche Noel Gallagher, cantautore ed ex chitarrista degli Oasis, si unisce alla schiera dei negazionisti e, proprio mentre in Gran Bretagna la situazione resta ancora piuttosto critica, in una controversa intervista ha dichiarato di non indossare più la mascherina.

Il musicista è stato intervistato dall'attore, scrittore e dj Matt Morgan per il podcast “Funny How?” su Radio X e ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto estreme riguardanti la libertà personale e l'utilizzo delle mascherine.

Noel ha detto che la mascherina non è una legge, poi ha aggiunto: «Troppe fo***te libertà ci vengono negate, io scelgo di non indossarla». Poi ha aggiunto: «Se mi prendo il virus, riguarda me e nessun altro. Non serve. Lo ripeto: ci sono troppe libertà del c***o che ci stanno togliendo».

E, a quanto pare, quella di non indossare la mascherina è una decisione che Gallagher ha preso da tempo. E lo conferma raccontando un aneddoto: «Stavo andando a Manchester l’altra settimana e un tizio ha cominciato a dirmi: "Si metta la mascherina, i controllori verranno e le faranno una multa da 1000 sterline. Può evitare di indossarla solo se sta mangiando". E io ho replicato: "Bene, questo virus killer che si sposta sul treno arriverà e mi attaccherà. Ma vedrà che sto mangiando un panino e se ne andrà se mangio?"».

Per Noel quella di indossare la mascherina è "tutta una str***ata", e lo dice facendo notare che bisogna indossarla nei supermercati, ma poi si può andare al pub e trovarsi tra altri "str***i" che non la indossano...

(Credits photo: Getty)