Anche le suore accettano la sfida e ballano "Jerusalema": il video è virale

"Jerusalema" ha conquistato tutti. Il tormentone di questa estate - uscito come brano gospel nel 2019 - non ha risparmiato neanche i missionari di Dio. Un gruppo di suore di Lisbona ha pubblicato su TikTok un video con il loro balletto sulle note della hit. Sono scatenatissime, hanno il ritmo del sangue.

Il filmato in pochissimo tempo ha fatto il giro del mondo ed è diventato virale. "Per cominciare la giornata in modo felice", è questa la didascalia che accompagna la clip. E hanno raggiunto il loro obiettivo, perché il loro balletto è davvero travolgente. Eccolo.

Sui social impazza il balletto sulle note di questa canzone, in molti si cimentano e la challenge è ancora aperta per tutti quelli che ancora non l'hanno fatto!