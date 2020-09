GF Vip, Fausto Leali ancora al centro della bufera: ha chiamato Enock Barwuah “ne*ro”

Nella casa del Grande Fratello Vip Fausto Leali ha scatenato una nuova polemica. Nei giorni scorsi il cantante è stato duramente criticato per aver pronunciato alcune frasi in cui giustificava Benito Mussolini: “Ha fatto delle cose per l’umanità – ha detto – come le pensioni. Ma poi è andato con Hitler, che era un suo fan”.

Dopo l’accusa di apologia di fascismo, oggi Leali viene accusato anche di razzismo per delle frasi che ha rivolto a un altro concorrente del reality, Enock Barwuah, calciatore e fratello di Mario Balotelli. Il cantante ha definito il suo coinquilino come “ne*ro”, giustificandosi così: “Nero è il colore, ne*ro è la razza”.

Di fronte a queste parole, Enock ha mostrato la sua disapprovazione: “Da casa ci guardano – ha risposto a Leali – non deve passare questa cosa qui. Non bisogna dirlo”. “Ma allora – ha insistito il cantante riferendosi a un suo brano del 1968 – cosa faccio con la canzone ‘Angeli negri’? La cancello?”. A questo punto il calciatore gli ha risposto di nuovo in modo esemplare: “Ho capito cosa vuoi dire, ma è una parola che non deve essere detta – ha ribadito – altrimenti la gente pensa che sia normale dirlo ma non è così”. Dopo questa ennesima sparata di Fausto Leali, sui social molti fan del reality si dichiarano di nuovo indignati e chiedono l’espulsione immediata del cantante.