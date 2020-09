Ultimo annuncia il nuovo singolo: "22 settembre"

Ultimo annuncia il suo nuovo singolo, dal titolo "22 settembre", in uscita proprio domani. Il cantante dà inizio così a una nuova fase della sua carriera musicale, dopo il cambio di etichetta discografica. Un ritorno in grande, insomma, per l'artista che ha fatto innamorare tutti con "I tuoi particolari", pezzo presentato al Festival di Sanremo 2019.

A causa della pandemia, Niccolò Moriconi ha dovuto posticipare al 2021 il suo attesissimo tour in giro per l'Italia. Per un po' è stato lontano dalle scene e ora torna a far parlare di sé con questo singolo, che non vediamo l'ora di ascoltare.

L'annuncio del cantante: "Qualche mese fa ho scritto una canzone… l’ho chiamata 22 settembre. Ho pensato che sarebbe stato giusto farla uscire il 22 settembre. E quindi da mezzanotte sarà vostra!! A dopo".