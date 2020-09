GfVip: Fausto Leali è stato squalificato

La decisione ufficiale è arrivata: dopo tante polemiche, Fausto Leali è stato espulso dal Grande Fratello Vip per la frase razzista pronunciata riferendosi ad un altro concorrente, Enock Barwuah.

Il cantante nei giorni scorsi ha chiamato "negro" il fratello di Mario Balotelli. Leali, probabilmente non dando molto peso a quanto stava dicendo, ha anche aggiunto: "Nero è un colore, negro è la razza".

La sua esternazione aveva subito fatto il giro dei social e delle testate, scatenando un'accesa polemica e spingendo tantissime persone ad invocare l'espulsione del concorrente dal programma.

Per questo motivo la redazione del programma ha deciso di passare ai fatti, decretando la squalifica immediata del cantante: notizia comunicata in diretta tv ai concorrenti dal presentatore Alfonso Signorini.

Signorini, rivolgendosi a Leali, ha detto: "Fausto, il pubblico ti conosce bene sia come grandissimo artista che come grande uomo. Al di là delle tue reali intenzioni, però, il peso delle parole che hai pronunciato può e deve avere una sola conseguenza: sei ufficialmente squalificato dal Grande Fratello, ti aspetto qui in studio per parlarne".

(Credits photo: Instagram/grandefratellotv)