Avril Lavigne annuncia un concerto per raccogliere fondi per la ricerca sulla Sindrome di Lyme

Avril Lavigne è affetta da tempo dalla Sindrome di Lyme una patologia che spesso l’ha costretta a stare lontano dalle scene. Negli anni scorsi la cantante ha fondato la Avril Lavigne Foundation and Global Lyme Alliance, un’organizzazione che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca su questa malattia spesso sottovalutata e poco conosciuta.

Proprio per raccogliere donazioni, Avril ha deciso di organizzare un concerto in live streaming il prossimo 24 ottobre, intitolato non a caso #FightLyme. Questa esibizione sarà probabilmente l’unica della cantante durante il 2020, dunque è un’occasione imperdibile per tutti i fan.

“Sono così emozionata per i fan e gli amici di tutto il mondo che vorranno unirsi a me come ospiti speciali per #FightLyme, che darà supporto alla comunità affetta da Lyme – ha scritto la cantante sui social - Sarà un evento da ricordare, pieno di speranza, grande musica e sorprese entusiasmanti”.

“Dal momento che la sindrome di Lyne è una pandemia globale, ma non una priorità globale, abbiamo bisogno di tutto l'aiuto per sradicarla – ha proseguito l’artista - Non potendo portare il mio concerto alle persone, quest'anno, penso sia arrivato il momento per divertirci raccogliendo fondi”.

In passato la cantante ha parlato spesso della sua patologia e di come abbia cambiato la sua vita: “Mi sentivo come se non riuscissi a respirare, a parlare e a muovermi – ha detto - Ho pensato che stavo morendo. Ci sono stati momenti in cui non ho potuto farmi una doccia per una settimana intera, perché riuscivo a malapena a stare in piedi. Mi sentivo come se la mia vita mi fosse stata risucchiata via”. Questo concerto, dunque, per Avril è davvero molto importante perché lei sa bene quanto sia fondamentale cercare di trovare una cura a questa terribile sindrome.