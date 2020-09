Elettra Lamborghini e i malanni a pochi giorni dal matrimonio

Sabato Elettra Lamborghini coronerà il suo sogno d’amore sposando il suo Afrojack. Manca dunque davvero pochissimo al fatidico sì e la cantante si è ritrovata improvvisamente ko: come ha raccontato lei stessa nelle sue stories su Instagram, in questi ultimi giorni ha accusato un forte dolore ai reni che l’ha costretta a letto.

“Come iniziare una giornata di m***a – ha esordito nel suo messaggio – trucco e parrucco per registrare, ma sto male e sto tornando a casa. Previsioni della giornata: stare a letto. Mi mancava solo questa mannaggia…”. Fortunatamente, Elettra ha poi rassicurato i fan, spiegando che la situazione è migliorata dopo poche ore: “Rispetto a stamattina sto molto meglio - ha fatto sapere - Almeno adesso cammino”.

Per evitare che qualcuno possa ricondurre il suo disturbo al Covid, Elettra ha voluto anche precisare quanto segue: “Non è febbre prima che si inventino cose, è il mio solito problema ai reni e stranamente dopo mesi mi è tornato – ha sottolineato - Pensavo fosse solo un brutto ricordo e che fossi invincibile e invece… è un dolore inspiegabile, l’unico che mi porta a non riuscire a fare assolutamente niente e a non muovermi tutto il giorno”.

Nel frattempo, nonostante il problema fisico, Elettra si sta occupando degli ultimi preparativi per le nozze, ma tutto continua a essere top secret. Non a caso, a chi le ha domandato degli abiti delle damigelle, la cantante ha risposto in modo molto sintetico, senza dare informazioni precise: “Sono molto belli – ha detto – vi posso dire che stanno molto bene”.