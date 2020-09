In arrivo le action figure di Billie Eilish

Grandi notizie per i fan di Billie Eilish: stanno per uscire, infatti, le action figure che raffigurano la giovane popstar! Si tratta di statuette che le assomigliano in tutto e per tutto e che sono disponibili in due versioni.

La prima è ispirata al singolo “Good Guy” con e l’action figure riporta l’iconico look giallo; la seconda, invece, è ispirata al brano “All the Good Girls Go To Hell” e dunque la statuina è dotata di ali nere, come quelle che la cantante sfoggia nel famoso video della canzone.

Playmates Billie Eilish - All Good Girls 6" action figure is up for preorder at Target ($19.99) - https://t.co/Sd1rHdUG40 pic.twitter.com/bScRcRtW39 — Preternia (@preterniadotcom) September 21, 2020

La scatola che contiene le action figure funge da sfondo per le stesse. Le prevendite sono già aperte, ma il lancio ufficiale è in programma per il 27 novembre: questi oggetti saranno acquistabili online nello store ufficiale di Billie Eilish al prezzo di 19,99 dollari, ossia circa 17 euro l’una.

Questa statuine non sono rigide: hanno diversi punti di articolazione, così si possono mettere nella posizione che si preferisce, ad esempio in piedi con le braccia alzate, oppure sedute sopra a un mobile. Per i fan, insomma, si tratta di veri e propri oggetti da collezione davvero imperdibili!