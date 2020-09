Harry Styles girerà in Costiera Amalfitana il suo nuovo video

Harry Styles ha scelto l’Italia per girare il suo prossimo videoclip: nello specifico, ha scelto la meravigliosa Costiera Amalfitana. L’ex componente degli One Direction sarebbe atterrato a Napoli nella mattinata del 21 settembre e in seguito tanti fan lo avrebbero avvistato in giro per la città, riportando la notizia sui social.

L’artista adesso si troverebbe in una villa privata a Maiori, nel Golfo di Salerno: come ha confermato a Fanpage l’azienda NapoliIn Vespa che ha fornito una Vespa Vnb 125 degli anni’60 alla produzione, il cantante sarebbe impegnato con le riprese. La scelta di questo modello di Vespa non è casuale, perché il nuovo video di Harry sarebbe ispirato proprio agli anni ’60: pare che sul set verranno infatti utilizzate anche auto d’epoca.

Al momento, però, non è possibile sapere altro, in quanto il set purtroppo è blindato. Ai fan italiani, però, farà certamente sapere che Harry abbia scelto proprio il nostro Paese per il video che segnerà il suo ritorno sulle scene.