Boomdabash e Alessandra Amoroso, “Karaoke” è triplo disco di platino

La canzone “Karaoke” dei Boomdabash insieme ad Alessandra Amoroso ci ha tenuto compagnia e ci ha fatto ballare per tutta l’estate, diventando uno dei più grandi successi del 2020. Nei mesi estivi, infatti, il brano è stato il più trasmesso dalle radio nazionali ed è rimasto per ben otto settimane consecutive alla posizione numero 1 della classifica airplay radio. Il video, invece, ha raggiunto e superato quota 75 milioni di visualizzazioni in rete. Oggi arriva la notizia di un altro importantissimo traguardo: il pezzo è stato infatti certificato dalla Fimi/Gfk come triplo disco di platino.

Visualizza questo post su Instagram 3 Volte Platino! Che meraviglia grazie a tutti Un post condiviso da BoomDaBash Official (@boomdabash_official) in data: 21 Set 2020 alle ore 6:15 PDT

I Boomdabash, insomma, stanno collezionando un successo dopo l’altro e hanno dimostrato di saper scegliere davvero bene le loro collaborazioni: nel 2018, infatti, il gruppo ha ottenuto risultati grandiosi insieme a Loredana Berté nel brano “Non ti dico no”, mentre l’anno scorso la stessa cosa è accaduta anche con “Mambo salentino”, sempre con Alessandra Amoroso.

Questo è dunque il terzo anno consecutivo che la band si conferma essere la più amata dell’estate: merito anche di “Karaoke”, una canzone fresca e spensierata che invita tutti a lasciarsi andare a un po’ di leggerezza, soprattutto dopo il periodo difficile che tutti abbiamo vissuto. Tra reggae, pop e musica elettronica, questo pezzo ha conquistato davvero tutti, diventando virale persino su TikTok. E anche se l’estate è ormai finita, questa canzone continua a mettere allegria e buon umore ad ogni ascolto.