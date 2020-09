Ghali, i concerti di Milano previsti a ottobre sono rimandati al 2021

La pandemia purtroppo non è finita e organizzare concerti può essere ancora pericoloso per i contagi. Vista la situazione, Ghali ha deciso di rimandare i concerti previsti al Fabrique di Milano per l’8, il 9 e il 10 ottobre. Come rende noto Live Nation, le date saranno posticipate al 2021.

“Abbiamo provato in tutti i modi a trovare una soluzione differente ma purtroppo le date di Milano andranno riprogrammate – ha dichiarato l’artista - Al momento non siamo ancora in grado di tornare ad abbracciarci sotto un palco garantendo la sicurezza di tutti ma speriamo di poterlo fare presto davvero perché è la parte più magica del nostro lavoro. Stiamo lavorando perché questo sia possibile e spero di darvi notizie riguardo nuovi live a breve; promesso!”.

Live Nation comunicherà il prima possibile le nuove date dei live per l’anno prossimo. I biglietti già acquistati resteranno validi per i nuovi appuntamenti a Milano. In alternativa, chi lo desidera può chiedere il rimborso inviando la richiesta alla piattaforma di biglietteria dove si è effettuato l’acquisto.