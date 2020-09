È nata la figlia di Gigi Hadid e Zayn Malik: la foto sui social

Gigi Hadid e Zayn Malik sono diventati genitori, è nata la loro prima figlia. L'emozione è enorme, e così il cantante ha deciso di urlare al mondo intero la sua felicità pubblicando un post sui social. "La nostra bambina è qui, in salute e bella. Cerco di mettere in parole come mi sento ora ma è un compito impossibile", scrive il cantante condividendo uno scatto dolcissimo della manina della piccola sopra la sua.

"L'amore che sento per questo piccolo umano va oltre la mia comprensione. Sono grato di conoscerla, orgoglioso di chiamarla mia e grato per la vita che avremo insieme", le parole di un padre commuovono sempre.

Our baby girl is here, healthy & beautiful❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw