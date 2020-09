Fedez cade giocando a basket e si rompe i legamenti del piede

Legamenti del piede rotti per Fedez. Il cantante, appassionato di basket, stava facendo un allenamento con Gigi Datome, campione che milita nell’Olimpia Milano, dopo un passato in NBA. Il marito della Ferragni stava andando benissimo ed era contentissimo, fino a quando qualcosa non è andato nel verso giusto. In un stop sotto canestro, Federico è caduto dopo un salto e ha messo male la caviglia.

Accusando molto dolore, si è fermato ed è stato soccorso dai suoi compagni di campo. La sera ha mostrato sui social il suo piede gonfissimo: la paura era quella che se lo fosse rotto. Con lui c'era Leone in versione dottore che ha tranquillizzato il padre dicendogli che non c'era nessuna frattura.

Le lastre del giorno dopo hanno confermato la rottura dei legamenti. Qualche giorno di riposo, immobile sul divano e passa tutto.