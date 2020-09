Vin Diesel diventa cantante: ecco il suo primo singolo, “Feel Like I Do”

Dal cinema alla musica: la star di “Fast and Furious”, Vin Diesel, ha deciso di passare dai film d’azione al pop. Oggi, 25 settembre, è stato infatti pubblicato il suo primo singolo, intitolato “Feel Like I Do”.

Realizzato dalla Palm Tree Records di Kygo, il brano è stato annunciato nei giorni scorsi sui social dallo stesso attore: “Per tanto tempo ho promesso di pubblicare musica – ha scritto – incoraggiato da voi a uscire dalla mia zona di confort. Grazie per aver creduto in me. Come sempre, spero di rendervi orgogliosi”.

In realtà, questo non è il vero debutto di Vin Diesel nel mondo della musica: tempo fa, infatti, il divo di Hollywood ha partecipato al remix di “It Ain’t Me” con Selena Gomez, sempre prodotto da Kygo. Tempo fa, inoltre, l’attore ha dichiarato che sta lavorando a un vero e proprio album, dunque questa canzone potrebbe essere solo la prima della sua carriera come cantante.

Tutto è iniziato per scherzo, grazie ai suoi figli che amano sentirlo cantare: “È stato un po’ come J.R.R. Tolkien che ha iniziato a raccontare ai suoi figli delle storie su queste creature chiamate hobbit e poi un giorno ha iniziato a scrivere 'Il Signore degli anelli' – ha raccontato Vin Diesel al Late Late Show di James Corde – Per me è stata la stessa cosa. Vorrei poter suonare tutta la mia musica adesso”.