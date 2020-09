Kylie Minogue finalmente pubblica il video del nuovo singolo “Magic”

Kylie Minogue torna alle origini con un brano che ricorda molto le sonorità dance dei suoi esordi: è stato appena pubblicato il suo nuovo singolo “Magic”, il secondo brano estratto da “Disco”, il quindicesimo album della cantante australiana.

Dopo il primo brano “Say Something”, Kylie regala così ai suoi fan un secondo assaggio dell’album con l’intenzione di farli ballare e con un video che la mostra in splendida forma e bella come sempre, anche adesso che ha 52 anni.

“Tutto è cambiato e anche io sono cambiata – ha dichiarato l’artista nei giorni scorsi a i-d – c’è una certa familiarità ma le cose hanno una lucentezza diversa a anche io le vedo diversamente. Spero che riusciremo a fare presto un tour e in quel caso potrei recuperare il mio vecchio catalogo perché si adatterebbe bene al concept”.