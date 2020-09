Selena Gomez mostra la cicatrice del trapianto del rene e lancia un messaggio di body-positivity

Nel 2017 Selena Gomez ha vissuto il momento più brutto della sua vita: ha dovuto subire il trapianto di un rene a causa del lupus, una malattia che fa sì che il sistema immunitario aggredisca l’organismo, anziché difenderlo, causando danni agli organi. A donarle il rene è stata la sua migliore amica, Francia Rasa. Per fortuna è andato tutto bene, ma com’è facile immaginare quell’esperienza l’ha segnata per sempre, così come ha lasciato dei segni sul suo corpo.

Oggi, per la prima volta, l’artista statunitense ha deciso di mostrare la sua cicatrice e l’ha fatto per lanciare un messaggio di body positivity. “Quando sono stata sottoposta al trapianto del rene – ha scritto su Instagram – ricordo che all’inizio per me era davvero molto difficile mostrare la mia cicatrice. Non volevo che si vedesse nelle foto, così indossavo abiti che riuscissero a coprirla. Ora più che mai, mi sento sicura di me stessa, di ciò che sono e di ciò che ho vissuto, ne vado fiera – ha sottolineato per poi concludere – tutti i corpi sono belli”.

Nel post la cantante ringrazia La Mariette, il brand del costume da bagno che indossa nella foto, perché è un’azienda che ha fatto dell’inclusività e dell’accettazione del proprio corpo la sua mission. Selena Gomez ha voluto farsi promotrice di questo messaggio importante mostrando con orgoglio la sua cicatrice, della quale non si vergogna più perché rappresenta una parte del suo personale percorso di vita.