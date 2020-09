Anitta feat. Cardi B: ecco il nuovo singolo "Me Gusta"

È uscito il nuovo singolo di Anitta, "Me Gusta", insieme alla collaborazione di Cardi B e Myke Towers. Un sound particolare, sensuale e caldo, che rispecchia al meglio la personalità dell'artista brasiliana, in un'alternanza interessante tra inglese e spagnolo. Le tre voci si rincorrono e si uniscono in una sola, il mix è travolgente... impossibile non ballare ascoltandola. Il nuovo pezzo arriva dopo il successo di "Tocame", con Arcangel e De La Ghetto, e traghetta la cantante latina in una nuova dimensione della sua carriera.

Durante tutto il periodo del lockdown, Anitta è rimasta sempre attiva online, organizzando incontri e performance con altri importanti nomi della musica mondiale, come Miley Cyrus, J Balvin, Katy Perry, David Guetta, P.Diddy.

Oggi Anitta si conferma come un punto di riferimento nella discografia latina internazionale e solo dopo 6 anni dal suo ingresso nel panorama discografico è già una star affermata. Il video di "Me Gusta" ha superato 15 milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni dalla sua uscita... un altro riconoscimento importante per la star brasiliana.

ANITTA:

Da quando è apparsa sulle scene musicali in Brasile 6 anni fa, Anitta è diventata l’artista di punta della nuova generazione di musica Latino Americana. È la più grande popstar femminile mondiale ad arrivare dal Brasile, ha oltre 48 milioni di follower su Instagram e più di 14 milioni di inscritti al suo canale YouTube per oltre 5 miliardi di views. Billboard l’ha nominata tra i 15 artisti più influenti al mondo sui social. Ha pubblicato il suo primo album, “Anitta”, nel luglio del 2013 con 14 brani inediti per la maggior parte scritti da lei. Il suo secondo album, “Ritmo Perfeito”, è stato pubblicato nel luglio del 2014 e il terzo, “Bang”, due anni dopo. Quest’ultimo contiene 15 canzoni originali. Il video della title track “Bang” ha superato i 397 milioni di views dalla sua pubblicazione. Ad aprile 2019 è uscito il suo ultimo album “Kisses” ed è il suo primo in tre lingue diverse: spagnolo, portoghese e inglese. “Kisses” è stato nominato “Best Urban Album” ai Latin Grammy del 2019.

Dal 2014 Anitta è stata nominata come “Best Brazilian Act” agli MTV Europe Music Awards per 5 anni consecutivi. Alla cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Rio del 2016 Anitta è stata una delle protagoniste, cantando al fianco delle leggende brasiliane Gilberto Gil e Caetano Veloso. Anitta è stata sulle copertine di moltissime riviste tra cui Vogue Brazil, Marie Claire Brazil, GQ Mexico e GQ Brazil. Anitta ha lavorato già al fianco di numerose superstar del calibro di Madonna, Major Lazer, J Balvin, Diplo, Ozuna e Maluma solo per citarne alcune. Recentemente ha pubblicato “Tócame” feat. Arcangel & De La Ghetto” e “Fuego” con DJ Snake e Sean Paul e ha collaborato in Italia con Fred De Palma, cantando in italiano, nella hit estiva “Paloma”. Anitta è attualmente in studio per registrare il suo quinto album, che sarà anche questo in inglese, spagnolo e portoghese.

ABOUT CARDI B:

Lo spirit rocambolesco e la lingua tagliente di Cardi B le hanno fatto guadagnare una notorietà sui social immediata, che aumenta di giorno in giorno. È diventata in breve tempo una entertainer, un’attrice e una stimata rapper. Cardi si è imposta nel mondo rap con il suo album di debutto Invasion of Privacy nel 2018. Cardi è la prima donna con 5 brani contemporaneamente nella TOP10 della Hot R&B/Hip-Hop Songs Chart, nonchè la prima donna rapper con quattro numeri 1 nella Billboard Hot 100.

Ora, con anche un Grammy all’attivo, il suo album Invasion Of Privacy (3 volte platino in USA) ha debuttato al numero 1 della Billboard 200 chart. L’album contiene l’ormai classico “Bodak Yellow” (9 volte platino in USA) e 13 altri brani tutti certificati oro o più – Cardi è la prima ad avere ottenuto questo incredibile risultato. Il brano “Money” è 4 volte platino, “Press” platino e “W.A.P. (Feat. Megan Thee Stallion)”, la sua ultima hit, è già platino in USA e ha avuto un debutto che ha infranto ogni record.

MYKE TOWERS:

Il fenomenale rapper e compositore Myke Towers si è fatto conoscere per essere uno degli interpreti più giovani e di maggior successo del momento. La sua capacità nel comporre canzoni, accompagnato dalla sua voce profonda e un talento sul palco che cattura immediatamente i fans, gli ha fatto guadagnare una posizione di tutto rispetto nell’affollato mondo urban latino. Il giovane artista portoricano ha recentemente collaborato con i più grandi nomi della scena come Bad Bunny, Becky G, Farruko, Maluma, Piso 21, Sech, Yandel, Amenazzy e Arcangel. All’inizio del 2020 è uscito il suo secondo album, “Easy Money Baby”, con già un miliardo di stream e una certificazione doppio platino. In più ha già ottenuto le seguenti certificazioni “La Playa” (5x Platino), “Diosa” (3x Platino), “La Playa Remix” (1x Platino), “Si Se Da” (9x Platino), “Si Se Da Remix” (7x Platino) e “Girl” (3x Platino).

A luglio ha pubblicato "Michael X," a sostegno del movimento Black Lives Matter e per George Floyd. Il brano pone l’attenzione anche su altri problemi sociali come l’ingiustizia, il razzismo, la politica e, non ultima, la pandemia globale. Towers è in breve diventato uno dei rapper più ricercati tra quelli della nuova generazione della scena black.