Radio 105 è la radio ufficiale del tour italiano di Lous and The Yakuza

Lous and the Yakuza sarà in concerto a Milano e Roma (11 e 12 marzo 2021) e Radio 105 è partner dell'evento!

Lous, classe 1996, è originaria del Congo, ma vive in Belgio da molti anni. Con la sua Dilemme, brano che l'ha fatta diventare famosa in tutta Europa, la cantante racconta la sua vita e le sfumature che i suoi sentimenti possono percepire: dall'amore e dall'odio, così diversi e vicino, fino alla gioia, che può diventare sofferenza.

Dopo Dilemme, Lous and the Yakuza ha pubblicato anche il singolo Tout est gore, anticipazione dell'album Gore, che uscirà nel 2020.

Giovedí 11 Marzo - MAGAZZINI GENERALI, Milano

Biglietti su > MAILTICKET

Venerdí 12 Marzo - MONK Roma

Biglietti su > MAILTICKET

Radio 105 vi aspetta a Roma e Milano per il concerto di Lous and the Yakuza!