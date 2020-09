Noel Gallagher si scaglia contro Taylor Swift ed Ed Sheeran: “Non dicono niente, sono solo m***a”

Negli anni ’90 erano gli Oasis a dominare le classifiche. Oggi, invece, a farlo sono artisti come Taylor Swift ed Ed Sheeran e questo sembra proprio non andare giù a Noel, il maggiore dei fratelli Gallagher: in un’intervista per il podcast di Matt Morgan, il musicista si è lasciato andare a una vera invettiva contro le popstar attuali.

Noel, in realtà, non critica tanto la loro musica, quanto il loro stile che, secondo lui, non avrebbe nulla di interessante: dietro queste star secondo lui non ci sarebbe sostanza. “Hanno un c***o di aspetto fantastico – ha dichiarato l’ex Oasis – ma in realtà sono solo m***a, non dicono niente”.

Il cantante rimpiange artisti come David Bowie e Freddie Mercury, “rock star sgargianti” che hanno segnato un’epoca e che avevano davvero qualcosa da dire: “Ora – ha proseguito – la cosa più grande che abbiamo è quella c***o di Taylor Swift”.

Secondo Noel, insomma, le star di oggi non avrebbero personalità: per lui sono belli nell’aspetto, ma poveri nella sostanza, laddove ormai la popolarità si basa sui numeri dei social e non sul talento, sulle qualità artistiche o sulle performance.