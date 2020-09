Billie Eilish: nel 2021 arriva il film documentario sulla sua storia “The World’s A Little Blurry”

Billie Eilish è una giovane artista che in breve tempo è diventata famosa in tutto il mondo. Ecco perché la sua storia diventerà un film documentario dal titolo “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”. Sarà diretto da R.J. Cutler e l’uscita è prevista per febbraio 2021, come annunciato dalla stessa artista su Instagram.

La cantante è felice di questo film ma è anche spaventata: “Non ne ho visto neanche una parte – ha raccontato – sono terrorizzata. Sono giù di testa. Hanno iniziato a girarlo dal luglio del 2018. Chi ha così tanti filmati che non ha mai visto? Sono davvero intimorita”.

Com’è noto, Billie Eilish è una persona molto riservata e non ama molto parlare di sé o della sua vita privata, quindi questo suo timore nei confronti di un film che mostrerà anche un lato di lei che in fan non hanno mai visto è più che comprensibile. Di sicuro, però, il pubblico apprezzerà.