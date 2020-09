Lady Gaga conferma che sarà nel cast del nuovo film di Ridley Scott: interpreterà la vedova Gucci

Se ne parlava già da tempo, ma ora la conferma arriva direttamente dalla voce della popstar: Lady Gaga prenderà parte al prossimo film di Ridley Scott dedicato al delitto Gucci. Dopo il successo di "A star is born", che le è valso il suo primo Oscar per la colonna sonora (grazie al brano Shallow), la popstar ha deciso di mettersi ancora alla prova come attrice.

In una recente intervista rilasciata alla rivista italiana "Amica", Miss Germanotta ha confermato di sentirsi al settimo cielo al pensiero di recitare sotto la direzione del suo nuovo amico, "il leggendario Ridley Scott”. Lady Gaga non ha fatto espliciti riferimenti al film in questione né al ruolo che rivestirà nella pellicola, ma è chiaro che si fa riferimento al film sul caso Gucci. Inoltre la popstar era già accreditata come protagonista, nel ruolo della vedova dell'imprenditore assassinato, Patrizia Reggiani.

Lady Gaga dovrà interpretare la controversa figura di Patrizia Reggiani, sposata con Maurizio Gucci dal 1973 al 1991 e condannata a 26 anni di carcere nel 1998 come mandante dell'omicidio dell'uomo (ucciso da un sicario nel 1995).

Anche se non sono stati ancora confermati, sono già diversi (e decisamente importanti) i nomi del resto del cast che già circolano. Si parla di Adam Driver, Jared Leto, Jack Huston, Robert De Niro e Al Pacino. Ma per questi bisognerà attendere ancora notizie ufficiali.

(Credits photo: Instagram/ladygaga)