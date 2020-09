Justin Timberlake e Justin Bieber insieme in studio di registrazione

Recentemente Justin Timberlake e Justin Bieber sono apparsi uno accanto all'altro in alcune Stories Instagram in una stanza piena di strumenti musicali, presumibilmente uno studio di registrazione. Si rincorrono già le voci di una collaborazione.

Va detto, però, che questa non è la prima volta che l'ex membro della boy band *NSYNC compare al fianco di altri artisti. Non molto tempo fa è stato visto anche con altri musicisti, tra i quali Timbaland, Hitboy e Ty Dolla $ign.

Justin Timberlake hits the studio with Justin Bieber, Timbaland, Hitboy, Ty Dolla $ign, Justine Sky and more in recent Instagram stories. pic.twitter.com/YIp9fXio7p — Pop Crave (@PopCrave) September 29, 2020

Questi "incontri" fanno pensare che Justin Timberlake sia al lavoro per la realizzazione di un nuovo album ricco di collaborazioni. Album che arriverebbe a distanza di due anni e mezzo dall'ultimo, "Man of the Woods", uscito il 2 febbraio 2018.

L'uscita del prossimo album di Justin Bieber, invece, è già in programma entro la fine di quest'anno. Solo pochi giorni fa l'artista ha lanciato il suo ultimo singolo inedito, "Holy", con tanto di video ufficiale.

(Credits photo: Instagram/justintimberlake e justinbieber)