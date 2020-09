Mecna, in uscita il nuovo album "Mentre Nessuno Guarda": ecco il cortometraggio

Nuovo album da solista per Mecna, dal titolo "Mentre Nessuno Guarda". Il 33enne di San Giovanni Rotondi annuncia questo nuovo lavoro attraverso un cortometraggio, diretto da Enea Colombi - uno dei registi più in voga del momento - che raggruppa alcune immagini come rappresentazione visiva degli estratti del disco. Qui tutto è lasciato alla libera interpretazione dello spettatore: è lui che deve fare i collegamenti mentali necessari per dare un significato uniforme a questo lavoro discografico.

In questo album, che arriva a nemmeno un anno di distanza dal precedente, Mecna si esprime in maniera intima e personale. Viene fuori una grande consapevolezza di sé: l'artista riesce a parlare dei suoi mondi interiori con grande profondità e leggerezza allo stesso tempo. Si conferma così, ancora una volta, una delle penne più brillanti del panorama rap italiano.

L'album sarà disponibile a partire dal 16 ottobre. Ecco il corto di annuncio.