Taylor Swift: sparatoria fuori dalla sua abitazione a New York

Per fortuna c'è stato solo un grande spavento per la cantante Taylor Swift che, nella giornata di domenica 27 settembre, ha assistito ad una sparatoria al di fuori della sua proprietà di Tribeca a New York, in cui fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

È accaduto al 151 di Franklin Street, dove la reginetta del pop possiede un’abitazione da 18 milioni di dollari (circa 15.4 milioni di euro).

Un testimone, che lavora come cameriere in un locale nei pressi del luogo in cui è avvenuto il fatto, ha rilasciato una dichiarazione al New York Post: “Improvvisamente abbiamo sentito quattro colpi di pistola. Ero terrorizzato. Ho visto delle persone lasciare la scena. Sembravano spaventate e sono immediatamente salite su un’auto”.

Un'altra persona che sembra aver assistito alla sparatoria ha riferito che si è trattato del secondo episodio nell'arco di solo un mese: ”Ho visto delle persone scappare. Sembravano molto spaventate. Questa è una zona residenziale per famiglie e per questo ho scelto di vivere in sicurezza”.

Taylor Swift è la proprietaria anche di altri tre appartamenti, sempre in zona, per un valore totale di circa 50 milioni di dollari (42.8 milioni di euro).