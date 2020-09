Lizzo commenta i filtri bellezza su TikTok a sostegno del body positivity

Lizzo lancia un nuovo messaggio di amore per se stessi e lo fa commentando i filtri bellezza che si utilizzano sui social. Per la cantante di "Truth Hurts", infatti, quella di normalizzare il concetto di immagine è diventata una vera e propria missione.

Il messaggio in questione è stato lanciato su TikTok: la clip mostra la cantante letteralmente spaventata dal filtro che sta usando (e che le altera il volto) mentre gira un video-selfie in primissimo piano.

La 32enne non fa mistero del fatto che questi filtri che stravolgono le caratteristiche del viso la mettono a disagio. Infatti dice: "Guardate, questi filtri mi fanno paura! Se state guardando questo video, voglio che sappiate che siete belli anche senza filtri".

Poi, continuando a riprendersi mentre il filtro cambia il suo viso, la cantante cerca di spiegare che non occorre cercare di essere diversi da come si è realmente: "La bellezza che ti danno questi filtri è una cosa carina. Ma se la tua pelle non ha questo aspetto (cioè senza macchie), se il tuo naso non ha questo aspetto, se le tue labbra non hanno questo aspetto, se i tuoi occhi non assomigliano a questi... va bene ugualmente".

Infatti, avvicinando ancora di più la camera e mostrando il suo viso al naturale, la cantante conclude sorridendo: "Ma noi tutti, siamo così".

@lizzo You got that no filter beauty!!!!! Give yourself some love ❤️ ♬ original sound - lizzo

(Credits photo: Getty)