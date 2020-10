Gli Hanson hanno organizzato dei concerti in live streaming

La pandemia ha bloccato la musica dal vivo ma tanti artisti non si sono persi d’animo e hanno deciso di suonare in diretta streaming per i loro fan. Tra questi ci sono anche i tre fratelli Hanson, Isaac, Taylor e Zac, diventati famosi negli anni ’90 con il brano “Mmmbop” e ancora seguitissimi, soprattutto negli Stati Uniti.

Per il weekend del 9-11 ottobre il trio ha organizzato una serie di performance live a Tulsa, la loro città natale che si trova in Oklahoma: i fan potranno seguirle in diretta sul sito della band, hanson.net.

L'evento si intitola "Live and Electric Revisited", riprendendo il titolo del secondo album live della band, uscito nel 2005. Gli Hanson si esibiranno alla Cain’s Ballroom di fronte a un numero limitato di spettatori che avevano già acquistato i biglietti. Tutti gli altri fan, invece, potranno assistere all’esibizione da casa propria, seguendola in live streaming sul sito della band. Ecco l'annuncio fatto dai tre fratelli sui social.