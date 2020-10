J Balvin ha ottenuto 13 candidature ai Latin Grammy Awards 2020

Un record dopo l'altro, J Balvin è l'artista latino che ha ottenuto più nomination ai Latin Grammy Awards 2020 in un solo anno. L'evento si terrà il 19 novembre prossimo, giorno nel quale saranno svelati i vincitori: con 13 nomination, la star di "I Like It" è tra i favoriti in assoluto.

Camilo, Karol G, Kany García, Josh Gudwin, Colin Leonard, Jon Leone, Richi López, Ozuna, Alejandro "Sky" Ramírez, Residente, Julio Reyes Copello, Rosalía, Marco Masis "Tainy" e Carlos Vives, sono gli altri artisti in gara.

Grazie al suo sound coinvolgente e alla musica reggaeton, J Balvin si è aggiudicato presto un posto d'onore nel cuore di tutti i fan. Nella sua carriera ha collaborato con artisti di un certo calibro, che hanno dato lustro ai suoi più grandi successi. Sean Paul, Pitbull, Bad Bunny, Camila Cabello, Ozuna, Nicky Jam e Maluma sono solo alcuni dei cantanti con i quali ha avuto l'onore di lavorare. Meravigliose le collaborazioni con Beyoncé, Pharrell Williams, The Black Eyed Peas e Cardi B.