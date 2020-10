Elettra Lamborghini: ecco perché la sorella Ginevra non era al matrimonio

Lo scorso 26 settembre Elettra Lamborghini, nella splendida cornice di Villa Balbiano, sul Lago di Como, ha finalmente detto "si" al suo amato Nick (in arte Afrojack).

"Una giornata assolutamente perfetta", l'ha definita l'ereditiera. Accanto a lei c'erano la madre Luisa, il papà Tonino, che l'ha accompagnata all'altare), le sorelle gemelle Flaminia e Lucrezia, che le hanno fatto da testimoni, e il fratello Ferruccio.

Ma sui social non si è fatto che parlare dell'assenza di Ginevra, la sorella maggiore di Elettra, che ha persino sbandierato la sua delusione per il mancato invito scrivendo sui social: «Avrei voluto esserci anch’io». Ma perché non è stata invitata?

Elettra, piuttosto che spiegare le ragioni dell'assenza, ha preferito affermare: «Non è mancato nessuno. Chi c’era, ha fatto parte della mia vita». In una recente intervista rilasciata a "Chi", l'ereditiera ha aggiunto: «Accanto a noi c’erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo».

Anche se la diretta interessata non ha voluto approfondire la questione, c'è chi parla di un dissapore tra le due sorelle, inasprito dal debutto di Ginevra nel mondo della musica con il singolo "ScorZese".

Visualizza questo post su Instagram Vi sta piacendo ScorZese? Preparatevi al video! Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini) in data: 16 Set 2020 alle ore 4:06 PDT

(Credits photo: Instagram/elettramiuralamborghini e ginevra.lamborghini)