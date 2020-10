Elisa, il concerto di Udine è stato rinviato a causa del maltempo

Sabato 3 ottobre alle ore 17 Elisa avrebbe dovuto tenere un concerto in Piazza Primo Maggio a Udine ma l’evento è stato rinviato a causa del maltempo. Il live è stato posticipato al 10 ottobre alla stessa ora e i biglietti già acquistati restano validi anche per la nuova data. In Friuli Venezia Giulia e a Udine in particolare, sono infatti previsti forti temporali che avrebbero comportato dei rischi, sia per l’allestimento del palco che per la sicurezza degli spettatori. L’artista e il suo entourage hanno così preferito rinviare l’evento, come ha annunciato la stessa Elisa su Instagram.

“A causa di un nuvolone di Fantozzi che si è poggiato su di noi per un’intera settimana il concerto a Udine del 3 ottobre è ufficialmente spostato al 10 ottobre, sempre alle ore 17.00 – ha scritto Elisa per poi aggiungere - Mi raccomando non tirate pacchi per tre motivi: 1) Il 10 è il compleanno di mia madre la Silva divinah e dobbiamo cantarle happy birthday Divinah. 2) Ci rimarremmo troppo male. 3) Per Voi in questo piccolo tour abbiamo sfidato le intemperie e le avversità tra forti venti, freddo da batter le brocche, blackout elettrici, ritornelli cantati a cappella col megafono e pioggia battente...”.

Questo è il secondo concerto che Elisa ha dovuto rinviare a causa del maltempo: lo show a Forte dei Marmi previsto per il 26 settembre è stato infatti rinviato e recuperato il 30 a causa delle condizioni meteo avverse.