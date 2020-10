Elton John denunciato dal Codacons perché girava per Capri senza mascherina

In questi giorni Elton John ha trascorso alcuni giorni di vacanza insieme alla sua famiglia a Capri. La star della musica è stata paparazzata in giro per l’isola senza mascherina; allo stesso modo, il baronetto non la indossava quando ha scattato una foto insieme al barman del Gran Hotel Quisisana, la struttura dove ha soggiornato. L’immagine è stata pubblicata sui social e il comportamento del musicista sta facendo molto discutere.

Alla fine il Codacons ha deciso di denunciare Elton John al Prefetto, al Comune di Capri e alla Regione Campania per aver violato le norme attualmente vigenti nella Regione in questione, le quali prevedono l’obbligo di mascherina anche all’aperto, al momento fino al 4 ottobre.

“Com'è noto – spiega il Presidente del Codacons, Carlo Rienzi - sia le ordinanze comunali, sia la più recente disposizione n. 72 della Regione Campania impongono su tutto il territorio regionale e fino al prossimo 4 ottobre l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Tuttavia sono apparse in queste ore delle immagini che ritraggono Elton John a passeggio per Capri sprovvisto di mascherina, foto che sembrano dimostrare la violazione delle norme vigenti da parte del cantante”.

“Le regole valgono per tutti, e così come i cittadini campani sono obbligati ad indossare la mascherina all'aperto, lo stesso vale per vip e personaggi famosi – conclude Rienzi - Per tale motivo presentiamo una istanza al Prefetto di Napoli, al comune di Capri e al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, affinché elevino nei confronti di Elton John la sanzione amministrativa prevista dalla legge, che va da 400 a 1000 euro”.