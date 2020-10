Lenny Kravitz su Men’s Health fa impazzire i social (guardare per credere)

Lenny Kravitz è protagonista della nuova copertina di Men’s Health dove il cantautore, a 56 anni già compiuti, appare incredibilmente sexy e più in forma che mai dopo un lockdown trascorso (a sorpresa) alle Bahamas.

Nella didascalia che accompagna il post su Kravitz, il magazine scrive che all'età di 56 anni è ancora un dio del rock, descrivendolo come "un padre divorziato che va d'accordo con la sua ex (e con tutti quelli che lo circondano)".

Nell'intervista rilasciata al magazine, Kravitz ha raccontato come ha trascorso la sua quarantena, rivelando di essere rimasto bloccato da solo sull'isola di Eleuthera con la sola compagnia di due cani.

“A Marzo ho lasciato la mia casa a Parigi per trasferirmi alle Bahamas pensando che sarei rimasto lì per qualche giorno. Poi ha iniziato a circolare il Coronavirus e sono rimasto bloccato sull’isola di Eleuthera, con una borsa da weekend, per cinque mesi e mezzo“.

Una solitudine, quella vissuta sull'isola delle Bahamas che Kravitz non disprezza affatto. Il cantante, infatti, ha precisato che questo è il tipo di vita che fa ogni volta che raggiunge questi posti: "potrei starci altri cinque mesi, anche cinque anni“.

