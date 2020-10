Lady Gaga ispira con un cartellone gigantesco: "Tutti meritiamo la felicità"

Lady Gaga è una forza della natura. Il suo ultimo progetto, "Chromatica", nasce da un momento di dolore per la cantante, un periodo buio della sua vita. Quando tutto sembra essersi perso, c'è sempre una luce in fondo al tunnel, basta trovare la forza di andare avanti e crederci fino alla fine.

Questo è il messaggio che l'artista ha voluto lanciare a tutti, facendo appendere a Los Angels un cartellone dove esprime il pensiero a carattere cubitali. Un messaggio ispiratore utile per tutte le persone che si trovano ad affrontare un momento difficile della propria esistenza.

Ecco le parole della cantante: "Ho scritto questo album quando ero triste. Ho scritto questo album quando ero arrabbiata. Ho scritto poesie sulle paura e ho chiesto alle mie poesie di cantare. Ho sentito qualcosa dall'alto che non avevo mai sentito prima - di andare avanti, di continuare a respirare, di sapere che ogni verso era un passo in avanti, che ogni melodia era un regalo. Chromatica era un sogno che ho fatto e che è diventato reale. La arte mi ha sempre insegnato qualcosa. Chromatica mi ha insegnato a ballare a modo mio attraverso il dolore. Il dolore può migliorare, la musica è la mia fede. La musica è la mia religione. Le persone sono il mio dio. Sono qui per servire il mondo e ispirare quante più persone possibile a gioire nonostante le circostanze. Tutti meritiamo la felicità. Tutti valiamo. A volte ci vuole pazienza e forza d'animo per riconoscere la nostra stessa forza. Questo è Chromatica".

.@LadyGaga shares inspiring message on #Chromatica billboard in LA:



“We all deserve happiness. We are all valuable. Sometimes it just requires patience and fortitude to recognize our own strength. That is Chromatica.” pic.twitter.com/Gn8RzI5uiV