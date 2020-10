In arrivo “Bla bla”, il nuovo singolo di Anna e Gué Pequeno

Dopo il grande e inaspettato successo di “Bando”, la giovanissima artista originaria di La Spezia, Anna, è pronta per fare un altro importante passo nella sua carriera: dopo aver collaborato con Ghali in “Hasta la vista” e poi non la Dark Polo Gang in “Biberon”, ora la rapper ha messo a punto un altro featuring che farà impazzire i fan.

Il brano si intitola “Bla bla” e la vedrà protagonista insieme a Gué Pequeno: la canzone uscirà il prossimo 7 ottobre, come annunciato dalla stessa Anna su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram BLA BLA ft. @therealgue fuori il 7/10 Un post condiviso da @ annapep3 in data: 2 Ott 2020 alle ore 3:30 PDT

Nata nel 2003, l’artista è da sempre appassionata di musica grazie al suo papà, che fa il dj. Con “Bando” è diventata rapidamente famosa nel web, ottenendo un successo incredibile. Adesso i fan non vedono l’ora di ascoltare questa nuova canzone.