Madonna rifiutò di collaborare con David Guetta perché è uno "Scorpione"

Diversi anni fa Madonna rifiutò di realizzare un disco con David Guetta dopo aver scoperto che il dj era del segno zodiacale dello Scorpione. A rivelarlo è stato proprio il dj e producer francese che lo ha raccontato recentemente in un video degli Youtubers Mcfly e Carlito.

Guetta ha raccontato che, dopo aver realizzato il remix "Revolver" (per cui nel 2011 si aggiudicò un Grammy), ottenne un incontro con la popstar, che era così entusiasta del suo lavoro da proporgli di produrre un suo intero album.

I due si incontrarono da soli per pranzo e parlarono del progetto. Tutto sembrava stabilito: bisognava solo decidere quando iniziare a lavorare insieme. Ad un certo punto, però, salto fuori che Guetta era del segno zodiacale dello scorpione. Il dj ha raccontato: «All'improvviso fa una smorfia e mi dice: 'Mi dispiace, non potremo lavorare insieme. È stato un piacere conoscerti. Arrivederci!"»

Insomma, non si può dire che Madonna sia un'ammiratrice degli "scorpioni". Forse nel 1994 non la pensava così, dal momento che ha collaborato con Bjork (che è del segno dello Scorpione!) per la realizzazione di "Bedtime Story".

(Credits photo: Instagram/madonna e davidguetta)