Ed Sheeran: "Il primo manager voleva che mi tingessi i capelli di nero per avere successo"

Ed Sheeran ha un talento pazzesco, oggi la musica contemporanea non sarebbe la stessa senza la sua presenza. Ma non è stato sempre rosa e fiori per lui. Durante il podcast del suo manager Stuart Camp, "Straight Up", ha raccontato dell'inizio della sua carriera. Un inizio non facile che gli ha fatto capire quanto è importante restare se stessi, senza snaturarsi mai.

Ed ha ricordato del suo primo manager e di quando gli diceva che con quei capelli rossi non sarebbe andato da nessuna parte, non avrebbe mai avuto successo. Inoltre, l'uomo era convinto che se l'artista non avesse abbandonato il rap per lui c'era ben poco da fare. "Devi tingerti i capelli di nero", lo ammoniva "e rinunciare al rap". Niente di più sbagliato vedendo tutti i riconoscimenti che fino ad oggi Ed ha raggiunto.

"Ero rossiccio, balbettavo e portavo occhiali grandi". Il cantante - diventato padre da poco - ha ricordato anche i tempi della scuola quando veniva bullizzato per il suo aspetto. Ma della sua "diversità", ne ha fatto un'arma che lo ha portato dove è oggi, ovvero nell'olimpo degli artisti più amati di sempre.