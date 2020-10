Ferruccio Lamborghini Jr ricoverato dopo le nozze di Elettra: aveva un polmone collassato

Paura in casa Lamborghini. Ferruccio Jr, fratello di Elettra, è stato ricoverato in ospedale, dopo il matrimonio della sorella. Il rampollo di casa ha scoperto di avere un polmone destro completamente collassato da giorni. Tutto è iniziato con difficoltà respiratorie, in molti hanno pensato al Covid-19, invece la diagnosi è stata PNX (pneumotorace con polmone destro collassato totalmente).

Ha pubblicato una foto dal letto in ospedale e ha scritto: "Non sono qui per il Covid-19, così non creo del panico. Ho solo avuto un PNX (pneumotorace con polmone destro collassato totalmente) per sei giorni e l’ho capito solo ieri nella mattinata. Ora però respiro e posso essere felice".

Sta meglio, quindi, ma deve stare a riposo e osservare un periodo di convalescenza.