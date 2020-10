Marco Carta spiega perché la sua ospitata in tv è saltata: “Avevo la febbre ma non ho il Covid”

Domenica 4 ottobre Marco Carta era tra gli ospiti previsti per la puntata del programma di Canale 5 “Live Non è la D’Urso”. All’ultimo momento, però, in suo intervento è stato cancellato dalla scaletta perché il cantante non ha superato il controllo previsto agli ingressi degli studi Mediaset, come prevede il protocollo anti-Covid.

“Marco è arrivato qui e chiunque, come sapete, si deve sottoporre al test veloce – ha spiegato in diretta la conduttrice Barbara D’Urso - aveva un pochino di febbre e quindi abbiamo evitato anche di fare il test. È tornato a casa e ci guarderà da casa. Speriamo, ma sicuramente lo sarà, che sia una piccola influenza o una cosa del genere”.

Oggi l’artista ha rassicurato i fan in un’intervista per ilfattoquotidiano.it: “Stamattina sto benissimo – ha detto – non ho il Covid e nemmeno più la febbre. Ho anche fatto il sierologico oggi. Ma già lo sapevo, ho preso solo tanto freddo e un po’ di pioggia a Salsomaggiore”. Lo scorso weekend, infatti, il cantante ha partecipato al Trofeo Nilla Pizza a Salsomaggiore ed evidentemente si è semplicemente raffreddato.