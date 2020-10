Britney Spears: “Ecco come sono nella vita quotidiana”

Britney Spears ha deciso di mostrarsi per quella che è veramente, senza trucco e senza filtri. Su Instagram la popstar ha condiviso alcune foto che la ritraggono in versione casalinga, con jeans, camicia a quadri e pantofole, mentre si appresta a salire su una scala per cambiare una lampadina.

“Instragram vs realtà! – ha scritto nel post – volevo mostrarvi come sono davvero nella vita quotidiana! Io sono insicura quando mi vengono scattate delle foto e io non sono preparata… così devo sempre impegnarmi per il mio aspetto… ma sapete, a volte è bello non sforzarsi così tanto e superare i propri limiti di tanto in tanto! Serve molta forza per farlo – ha sottolineato – PS: un altro fatto divertente su di me è che, anziché fare la cheerleader, io giocavo a basket a scuola ed ero il playmaker. Dettavo le regole ma Dio mio, come squadra facevamo schifo, vincevamo solo tre partite a stagione! In queste foto – ha concluso – stavo cercando di aggiustare una lampadina ma poi mi sono resa conto di essere troppo bassa!”.

Britney in questo post sembra davvero di buon umore e, oltre a mostrarsi al naturale, ha voluto raccontare ai fan questo aneddoto riguardante la sua adolescenza. Nel frattempo, la sua battaglia legale contro il padre continua: l’uomo continua a essere il suo tutore legale e finanziario e i fan si sono schierati con la cantante al grido di #freebritney. Dopo i problemi degli ultimi anni, la popstar sembra davvero intenzionata a riprendere in mano la sua vita e l’augurio dei fan è che possa farlo al più presto.