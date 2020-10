Rihanna chiede scusa per aver offeso i musulmani

Pur non volendo, per una canzone Rihanna ha scatenato la rabbia e lo sdegno del mondo islamico, compresi i suoi fan di fede musulmana. La cantante ha utilizzato un brano musicale contenente dei versi del Corano durante la sfilata della sua linea di lingerie Savage X Fenty, andata in onda nei primi giorni d’ottobre su una piattaforma di streaming.

Quei versi sono ovviamente considerati sacri per tutti i musulmani e per questo in tanti hanno criticato la cantante, ritenendo il contesto non adatto per utilizzare quella canzone.

Rihanna ha così cercato subito di correre ai ripari, chiedendo ufficialmente scusa a tutte le persone che si sono sentite offese da quanto accaduto durante la sua sfilata: “Vorrei ringraziare la comunità musulmana per aver segnalato un’enorme svista che è risultata involontariamente offensiva durante il nostro Savage x Fenty – ha scritto in una story su Instagram - Vorrei, cosa ancora più importante, scusarmi con voi per questo errore onesto ma imprudente”.

La popstar ha precisato che non era nelle sue intenzioni offendere l’Islam né altre religioni: “Comprendiamo di aver ferito molti dei nostri fratelli e sorelle musulmani, e questo mi scoraggia incredibilmente – ha proseguito - Non voglio mancare di rispetto a Dio o qualsiasi religione e perciò l’utilizzo di questa canzone nel nostro progetto è stata del tutto irresponsabile! In futuro faremo in modo che una cosa del genere non accada mai più. Grazie – ha concluso - per il vostro perdono e la vostra comprensione”.